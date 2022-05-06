В четверг, 19 мая, НАТО проведет встречу начальников Генштабов, в которой примут участие представители Украины, Финляндии и Швеции, а также страны - партнёры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении организации.

"Встреча военного комитета НАТО 19 мая позволит обсудить вопросы, имеющие стратегическую важность для альянса", - говорится в сообщении.

Ранее в США отметили, что официальный запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО будет готов к очередной встрече альянса, которая состоится в конце июня.

Между тем в правящей Социал-демократической партии Швеции назревает раскол из-за вступления страны в НАТО.

Ранее "Страна" писала, что в Европе опасаются, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может быть расценено как огромная провокация.

Тем временем война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.