В ожидании ядерной войны после начала боев в Украине резко вырос спрос на бункеры и бомбоубежища в Европе
По причине роста опасений ядерной войны по всей Европе сообщают о резком росте спроса на бомбоубежища и бункеры.
Об этом пишет издание The Telegraph.
Жители Германии, Швейцарии, Франции и Великобритании все чаще ищут информацию о строительстве и покупке защитных убежищ на фоне опасений, что война может распространиться дальше в Европу, сообщили The Telegraph несколько компаний.
После двух месяцев кровопролитных боев в Украине европейцы и даже некоторые американцы боятся, что президент России Владимир Путин вскоре может обстрелять другие страны смертоносным оружием.
"Начиная с марта люди очень напуганы и нуждаются в немедленной помощи", - сказал The Telegraph Клаус Хаглунд из Bühler GmbH, швейцарской фирмы, занимающейся установкой и ремонтом бункеров. Он добавил, что спрос на новые бункеры или ремонт стал взрывным с момента начала вторжения 24 февраля.
Специализированная фирма по строительству подвалов в Великобритании также сообщила новостному агентству, что запросы на жилье выросли на 100 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года.
В Германии единственный производитель бункеров, который строит убежища для частных лиц, также заявил, что с начала войны наблюдается рекордный спрос.
Марио Пейде, генеральный директор немецкой компании BSSD, сообщил, что они получают более 1000 звонков в день.
Даже правительство Германии объявило ранее в этом месяце, что оно начнет вкладывать деньги в укрепление своих подвальных укрытий и создание запасов на случай войны.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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