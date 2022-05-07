Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что согласовал выделение для Украины 150 миллионов долларов на оружие и оборудование.

Об этом он написал в Twitter.

"Я санкционировал дополнительные 150 миллионов долларов на американское вооружение, оборудование и материалы для Украины, чтобы усилить ее оборону, чтобы противостоять наступлению России на востоке. Мы остаемся #объединенные с Украиной", - написал Блинкен.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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