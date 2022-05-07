В субботу, 7 мая, прошла инаугурация на второй срок президента Франции Эммануэля Макрона, который выиграл выборы по итогам двух туров 24 апреля.

В своей речи он упомянул Украину, заявив, что Франция должна действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта. Кроме того, он пообещал "помочь демократии и мужеству восторжествовать".

Также Макрон во время выступления намекнул на Россию.



"Там, где многие народы выбрали откат, где-то поддавшись националистическому искушению, ностальгии по прошлому, сиренам идеологий, берега которых, как мы думали, мы оставили в прошлом столетии, французский народ сделал выбор в пользу ясного и четкого проекта на будущее. Республиканского и европейского проекта", - заявил Макрон.

Отметим, что Макрон продолжает вести переговоры с Путиным. Недавно Елисейский дворец сделал заявление, что во время недавних телефонных переговоров Макрон предупредил Путина о крайне тяжелых последствиях войны в Украине.

Также недавно президент Франции пообещал усилить поддержку Украины. Он заявил, что стране уже передано 615 тонн груза, Франция будет и дальше передавая вооружения и гуманитарную помощь.