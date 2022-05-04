Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить поддержку Украины. Он заявил, что стране уже передано 615 тонн груза, Франция будет и дальше передавая вооружения и гуманитарную помощь.

Об этом президент Франции написал у себя в Twitter после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"В телефонном разговоре с президентом Зеленским я выразил желание продолжать работать на суверенитет и территориальную целостность Украины. Наша поддержка военной техникой будет продолжена. Франция уже отправила Украине гуманитарную помощь, включающую более 615 тонн оборудования", - написал президент Франции в Twitter.

Скриншот: Twitter/Emmanuel Macron

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.