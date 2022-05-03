Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Путиным заявил о крайне тяжелых последствиях войны в Украине.

Об этом заявили в Елисейском дворце.

Президент Франции выразил глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и в Донбассе, призвал Россию продолжить эвакуацию из "Азовстали" в Мариуполе.

Макрон также заявил, что готов работать с международными организациями, чтобы снять "российскую блокаду с украинского продуктового экспорта через Черное море".

Напомним, по данным Москвы, Путин проинформировал Макрона о "ходе "спецоперации" и эвакуации гражданских с "Азовстали", обратил внимание на "игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков".

Также "Страна" сообщала, что канцлер ФРГ Шольц призвал Путина вывести войска из Украины и договориться о мире.

Ранее мы писали, что западные чиновники рассматривают сценарий, по которому президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине.