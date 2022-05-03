Макрон предупредил Путина о крайне тяжелых последствиях войны в Украине - Елисейский дворец
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Путиным заявил о крайне тяжелых последствиях войны в Украине.
Об этом заявили в Елисейском дворце.
Президент Франции выразил глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и в Донбассе, призвал Россию продолжить эвакуацию из "Азовстали" в Мариуполе.
Макрон также заявил, что готов работать с международными организациями, чтобы снять "российскую блокаду с украинского продуктового экспорта через Черное море".
Напомним, по данным Москвы, Путин проинформировал Макрона о "ходе "спецоперации" и эвакуации гражданских с "Азовстали", обратил внимание на "игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков".
Также "Страна" сообщала, что канцлер ФРГ Шольц призвал Путина вывести войска из Украины и договориться о мире.
Ранее мы писали, что западные чиновники рассматривают сценарий, по которому президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине.