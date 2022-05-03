Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня тайно встретился со своим предшественником Никола Саркози. Это произошло перед телефонным разговором Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает газета Le Figaro.

Встреча прошла утром во вторник, 3 мая, в Елисейском дворце. О чем беседовали политики - не сообщается.

Вместе с тем, BFMTV сообщает, что телефонный разговор Макрона и Путина, который был анонсирован на 13:00, продолжался более двух часов.

По данным Москвы, Путин проинформировал о "ходе "спецоперации" и эвакуации гражданских с "Азовстали", обратил внимание на "игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков".

Макрон высказал обеспокоенность по поводу обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Путин в ответ сказал, что проблемы с ней "вызваны прежде всего санкциями Запада".

"Путин изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом, заявил, что Россия открыта к диалогу", - сообщает Кремль.

Напомним, Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с Путиным об Украине.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.