Макрон после встречи с Саркози 2 часа говорил с Путиным. Президент РФ заявил ему, что готов к диалогу с Киевом
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня тайно встретился со своим предшественником Никола Саркози. Это произошло перед телефонным разговором Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает газета Le Figaro.
Встреча прошла утром во вторник, 3 мая, в Елисейском дворце. О чем беседовали политики - не сообщается.
Вместе с тем, BFMTV сообщает, что телефонный разговор Макрона и Путина, который был анонсирован на 13:00, продолжался более двух часов.
По данным Москвы, Путин проинформировал о "ходе "спецоперации" и эвакуации гражданских с "Азовстали", обратил внимание на "игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков".
Макрон высказал обеспокоенность по поводу обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Путин в ответ сказал, что проблемы с ней "вызваны прежде всего санкциями Запада".
"Путин изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом, заявил, что Россия открыта к диалогу", - сообщает Кремль.
Напомним, Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с Путиным об Украине.
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