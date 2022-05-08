Россия может поставить под ружье в ближайшее время до полумиллиона человек и перейти к войне на истощение. Такой прогноз делает украинский военный эксперт Олег Жданов.

"Основной вариант, который в ближайшее время предложит Генеральный штаб вооруженных сил РФ Путину, это скрытая мобилизация в несколько этапов. В общем, они собираются поставить под ружье к концу года где-то 400-450 тысяч, первый этап будет где-то 100-150 тысяч, и его начнут где-то после 9 мая.

Россияне очевидно переходят к плану войны на истощение и будут пытаться растягивать эту мобилизацию во времени. Хотя отсутствует главный фактор - у России нет времени. Мобилизация, особенно скрытая, будет идти очень медленно (если, конечно, они не будут устраивать облавы в отдельных районах РФ). К тому же придется снимать технику уже не с пунктов постоянной дислокации, где ее фактически не осталось, а с мест хранения, где она находится в очень плохом техническом состоянии. И это будет советская не модернизированная техника.

То есть идет деградация, во-первых, с точки зрения качества мобилизационного ресурса - потому что сливки, то есть имеющие боевой опыт, уже сняли, и, во-вторых, в техническом плане - потому что они возвращаются к технике времен СССР. А это все еще нужно соединить, сформировать, научить или обновить навыки - это займет не менее двух-трех месяцев, и только потом они смогут перебрасывать их в Украину, чтобы бросать в бой. Но ведь мы не будем стоять на месте", - говорит Жданов.

Напомним, ранее Песков назвал "чушью" слухи о том, что Путин может объявить мобилизацию.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".