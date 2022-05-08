Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что основателю SpaceX и Tesla у Маску "придется отвечать по-взрослому" за передачу Украине оборудования для интернета от Starlink. Якобы оно применяется в военных целях.

Об этом российский чиновник написал в своем телеграм-канале.

Он ссылается на показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, который якобы сообщил, что наземное абонентское оборудование спутниковой компании Starlink Илона Маска было доставлено военными "Азова" и морпехами ВСУ в Мариуполь военными вертолетами.

"По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", - заявил Рогозин.

Отметим, что у Рогозина и Маска давний конфликт. Ране глава "Роскосмоса" намекнул, что готов сам к бою с Илоном Маском, который хотел поединка с Путиным.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".