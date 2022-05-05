Бизнесмен Джордж Сорос, соратники Билла Клинтона и Барака Обамы, а также европейские правительства стоят за кампанией против Илона Маска, недавно купившего соцсеть Твиттер.

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Недавно 26 общественных и правозащитных организаций призвали рекламодателей бойкотировать соцсеть, если новый владелец, как и обещал, введет "неограниченную свободу слова".

Daily Mail выяснила, что за этими НГО стоит миллиардер Сорос, а также представители бывших президентов-демократов и доноры Демпартии США.

Также ряд организаций имеют отношение к правительству Британии, Дании, Нидерландов и Германии.

Ранее СМИ уже рассказывали, как близкие к Демократической партии США силы опасаются, что Маск уменьшит цензуру в Твиттере и перестанет банить там сторонников Трампа и республиканцев. Опасения о том, что Маск испортит соцсеть, высказал и Билл Гейтс.

Между тем Маск планирует сделать Twitter платным, но не для всех.