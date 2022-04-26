Чиновники Белого дома и демократы опасаются, что покупка соцсети Twitter Илоном Маском за 44 миллиарда долларов повлияет на исход президентских выборов 2024 года. По их мнению, миллиардер может позволить вернуться на платформу бывшему президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает CNBC.

По словам более полудюжины советников Байдена, включая двух сотрудников администрации, официальные лица в администрации внимательно следят за сделкой. Некоторые члены команды Байдена все больше обеспокоены тем, что владелец Tesla позволит Трампу и другим республиканцам, которым был запрещен доступ в Twitter, вернуться на платформу. В этом они признались, попросив не называть их имен.

В окружении Байдена обеспокоены тем, что в соцсети будет увеличивать дезинформация. По словам человека, знакомого с настроениями в Белом доме, бывший президент Барак Обама входит в группу союзников Байдена, встревоженных приобретением Маском Twitter.

"Теперь Трамп будет использовать Twitter, чтобы нанести гораздо больший ущерб и вернуть себе власть в 2024 году. В то время как Илон Маск не показывает никаких признаков того, что он сделает что-либо, чтобы остановить его", - сказала CNBC член лагеря демократов Мэри Энн Марш.

Между тем сам Трамп в понедельник четко дал понять, что не намерен возвращаться в Twitter и останется в основанной им соцсети TRUTH Social.

Ранее "Страна" рассказывала, как основатель Twitter Джек Дорси прокомментировал покупку компании главным исполнительным директором Tesla Илоном Маском.