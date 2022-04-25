Twitter, Inc. подтвердила, что заключила окончательное соглашение о приобретении Илоном Маском компании по стоимости 54,20 доллара за акцию наличными в рамках сделки стоимостью около 44 миллиардов долларов.

Об этом говорится в распространенном в понедельник, 25 апреля, порталом PR Newswire пресс-релизе Twitter.

"Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за $54,2 за акцию наличными в рамках сделки на сумму около $44 млрд", - говорится в пресс-релизе.

По данным портала, после завершения сделки Twitter станет непубличной компанией.

Напомним, Twitter намеревался помешать Илону Маску в покупке большого количества акций сервиса. Целью Twitter было сделать компанию менее привлекательной и затруднить получение контроля над ней.

Известно, что 5 апреля Илон Маск купил 9,2% акций в Twitter и вошел в совет директоров социальной сети.

Ранее мы писали, что Маск предложил устроить в главном офисе Twitter приют для бездомных, потому что "там все равно никто не появляется".