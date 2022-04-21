Американский предприниматель Илон Маск изучает возможность подачи заявки на тендер по покупке всех размещенных акций компании Twitter.

Данное заявление опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, пишет The Wall Street Journal.

Приобретение обойдется бизнесмену примерно в 46,5 млрд долларов.

В отчете регулирующих органов Маск также сообщил, что изучает тендерное предложение о приобретении акций Twitter непосредственно у акционеров.

Правление Twitter еще не ответило на его предложение купить социальную сеть по цене 54,20 доллара за акцию.

При этом Маск не уточнил, как он будет платить за Twitter. Согласно заявлению, он лично инвестирует 21 миллиард долларов, а на вторую половину суммы думает привлечь партнера.

В свою очередь Twitter сообщил, что получил обновленное предложение Маска и тщательно его рассмотрит.

Люди, знакомые с этим вопросом, говорят, что Twitter, вероятно, в ближайшие дни отклонит его предложение как слишком низкое. Хотя Маск назвал свою заявку "лучшим и последним предложением" и намекнул, что продаст свою долю в Twitter, если она будет отклонена.

Ранее Маск предложил устроить в главном офисе Twitter приют для бездомных, потому что "там все равно никто не появляется".