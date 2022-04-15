Twitter думает над "ядовитой пилюлей", чтобы помешать Илону Маску сильно увеличить долю в сервисе.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Ядовитая пилюля" (poison pill, термин из 1980-х) - метод защиты от враждебного поглощения компании, при котором между ее акционерами распределяются специальные права, дающие им возможность в определенный момент приобрести акции компании на условиях, очень выгодных для себя и невыгодных для потенциального покупателя.

Цель - сделать компанию менее привлекательной и затруднить получение контроля над ней.

Напомним, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предложил сделать из главного офиса компании приют для бездомных.

Ранее мы писали, что знаменитый "интернет Илона Маска" Starlink станет общедоступным в Украине. Доступ к нему был предоставлен еще в конце февраля, но оборудование использовалось только для критической инфраструктуры и военными.

Также "Страна" сообщала, что Илон Маск отказался блокировать через интернет StarLink российские информационные агентства.