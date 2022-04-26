Основатель Twitter Джек Дорси прокомментировал покупку компании главным исполнительным директором Tesla Илоном Маском за 44 миллиарда долларов.

Он приветствовал намерение Маска увести Twitter с биржи и снизить зависимость от инвесторов.

Об этом Дорси написал в своем Twitter-аккаунте.

"Увести ее с Уолл-стрит - это правильный первый шаг", - заявил Дорси.

По его мнению, Twitter должен быть "не компанией, а общественным благом".

"Илон - единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи", - считает Дорси.

Напомним, вчера появилась информация, что Илон Маск купил Twitter. А в начале апреля он приобрел 9,2% акций в Twitter и вошел в совет директоров социальной сети.

Также мы писали, что ранее Twitter намеревался помешать Илону Маску в покупке большого количества акций сервиса. Целью Twitter было сделать компанию менее привлекательной и затруднить получение контроля над ней.

Кроме того, сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернется в Твиттер после покупки компании Маском, а скоро появится в новой соцсети Truth Social.