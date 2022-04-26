"Правильный первый шаг". Основатель Twitter прокомментировал покупку компании Илоном Маском
Основатель Twitter Джек Дорси прокомментировал покупку компании главным исполнительным директором Tesla Илоном Маском за 44 миллиарда долларов.
Он приветствовал намерение Маска увести Twitter с биржи и снизить зависимость от инвесторов.
Об этом Дорси написал в своем Twitter-аккаунте.
"Увести ее с Уолл-стрит - это правильный первый шаг", - заявил Дорси.
По его мнению, Twitter должен быть "не компанией, а общественным благом".
"Илон - единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи", - считает Дорси.
Напомним, вчера появилась информация, что Илон Маск купил Twitter. А в начале апреля он приобрел 9,2% акций в Twitter и вошел в совет директоров социальной сети.
Также мы писали, что ранее Twitter намеревался помешать Илону Маску в покупке большого количества акций сервиса. Целью Twitter было сделать компанию менее привлекательной и затруднить получение контроля над ней.
Кроме того, сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернется в Твиттер после покупки компании Маском, а скоро появится в новой соцсети Truth Social.