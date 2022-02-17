Twitter расширит функцию Safety Mode и начнет временно блокировать аккаунты, которые отправляют оскорбительные высказывания или "нежелательные" комментарии другим пользователям.

Об этом сообщает Yahoo.

Эта функция станет доступна пользователям на территории США, Канады, Британии, Австралии, Новой Зеландии и Ирландии.

Кроме того, заработает и функция Proactive Safety Mode, которая будет автоматически выявлять потенциально опасные ответы и предлагать включить Safety Mode.

Работу этих нововведений можно будет активировать в настройках, после чего система автоматически оценит содержание твита и отношения между пользователем и его собеседником. Аккаунты, за которыми следят люди, блокироваться не будут.

Twitter также планирует и усовершенствовать Safety Mode после сбора данных о том, насколько режим безопасности был полезен.

Ранее "Страна" писала о том, что в Twitter появится кнопка "Против" для негативной оценки сообщений пользователей.

Также мы сообщали, что в Twitter появится новая функция, которая позволит публиковать длинные сообщения.