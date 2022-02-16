В ночь на 16 февраля на YouTube были закрыты площадки, где транслировался канал "Перший Незалежний", созданный журналистами закрытых через незаконные санкции СНБО оппозиционных каналов 112, NewsOne, ZIK.

Об этом сказано в заявлении канала.

"Мы считаем, что данные действия американского сервиса YouTube согласованы с представителями коррупционной команды Зеленского. Под прикрытием так называемого "вторжения", когда страна потеряла миллиарды долларов, Зеленский закрывает честные СМИ, а оставшиеся заставил транслировать провластный канал "Дом", на котором с утра до вечера рассказывают о том, что всем надо объединиться вокруг президента Зеленского", - говорится в заявлении "Першого незалежного".

В настоящее время канал уже создал новый аккаунт в YouTube. Его можно смотреть здесь:

Напомним, "Страна" писала о том, зачем Зеленский 28 декабря ввел санкции против украинских телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive.

Также мы сообщали, что ранее в YouTube уже блокировали каналы "Перший Незалежний" и UkrLive в YouTube. Это происходило в начале февраля.