В Twitter добавится новая функция для негативной оценки твитов. Фото: IXBT

Социальная сеть Twitter приступила к глобальному тестированию новой кнопки негативной оценки для твитов – "против" (Downvote).

Об этом сообщает официальный аккаунт Twitter Support в пятницу, 4 февраля.

В июле прошлого года соцсеть запустила тестирование с участием ограниченного количества пользователей на устройствах iOS новых функций "за" (Upvote) и "против" (Downvote), с помощью которых пользователи могли выражать поддержку и несогласие с тем или иным твитом.

"Мы многое узнали о типах ответов, которые пользователи не считают релевантными, и расширяем этот тест – большинство из вас в браузере, а также в приложениях для iOS и Android будут иметь возможность использовать кнопку негативной оценки", – говорится в Twitter Support.

В поддержке уточнили, что голоса "против" останутся скрытыми, но будут помогать модераторам соцсети понимать, какой контент пользователи не хотят видеть.

В Twitter появится новая кнопка

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