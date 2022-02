Социальная сеть Twitter приступила к глобальному тестированию новой кнопки негативной оценки для твитов – "против" (Downvote).

Об этом сообщает официальный аккаунт Twitter Support в пятницу, 4 февраля.

В июле прошлого года соцсеть запустила тестирование с участием ограниченного количества пользователей на устройствах iOS новых функций "за" (Upvote) и "против" (Downvote), с помощью которых пользователи могли выражать поддержку и несогласие с тем или иным твитом.

"Мы многое узнали о типах ответов, которые пользователи не считают релевантными, и расширяем этот тест – большинство из вас в браузере, а также в приложениях для iOS и Android будут иметь возможность использовать кнопку негативной оценки", – говорится в Twitter Support.

В поддержке уточнили, что голоса "против" останутся скрытыми, но будут помогать модераторам соцсети понимать, какой контент пользователи не хотят видеть.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY