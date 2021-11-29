Основатель американской компании Twitter Джек Дорси ушел с поста ее генерального директора. На его место совет директоров единогласно утвердил Парага Агравала.

Об этом сообщает сайт PR Newswire.

Дорси останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий в мае 2022 года. Новым председателем совета директоров компании назначен Брет Тейлор, сменивший Патрика Пичетта, который тоже останется в совете и продолжит выполнять функции председателя комитета по аудиту.

Агравал работает в Twitter более десяти лет и с 2017 года занимает должность технического директора.

"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. Его работа в последние 10 лет изменила его. Я благодарен ему за профессионализм, сердечность и душевность. Пришло его время вести компанию за собой", - сказал Дорси.

Тейлор от имени совета директоров поблагодарил Дорси за его руководство и "неустанную преданность Twitter с момента его основания". Он добавил, что преемник Дорси понимает Twitter и ценит уникальный потенциал компании.

После новости о смене руководства компании на открытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи 29 ноября акции соцсети Twitter взлетели на 11% и превысили отметку $52,17 за штуку.

Соцсеть Twitter была создана сотрудниками американской компании Odeo Джеком Дорси, Ноа Глассом, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Первое сообщение на сайте ("Просто настраиваю свой Twitter") Дорси опубликовал 21 марта 2006 года. В марте 2021 года он продал эту публикацию на аукционе в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) более чем за $2,9 млн.

По данным за третий квартал 2021 года, ежедневно Twitter пользуются в среднем 211 миллионов человек по всему миру.

Дорси занимал должность генерального директора Twitter с 2006 по 2008 год и вернулся на нее в 2015 году. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,8 млрд.

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