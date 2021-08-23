В сети появилась фотография, на которой запечатлены члены исламистского террористического движения "Талибан", которые начинали делить власть в Афганистане, в стильной одежде.

Соответствующий снимок пост на своей странице в Twitter опубликовал журналист из афганской столицы Эльяс Навандиш, подписав публикацию "Моя коллега Сакина Амири общается с талибами в Кабуле".

На фоно запечатлены трое боевиков в ярких нарядах. Один из них одет в длинное оранжевое одеяние и зеленый жилет. Обут он в кроссовки фирмы "Axis". На голове у талиба бордовая бандана, из аксессуаров - узкие солнцезащитные очки прямоугольной формы. Еще двое других мужчин на снимке стоят в голубом и бордовом длинном одеянии, их головы покрыты красным и бежевым платками.

Фото: twitter/elyas_nawandish

В то же время, турецкий журналист Рагип Сойлу в своем Twitter предложил воссоздать образ талиба с помощью платья Gucci, повязки Supreme, жилета Urban Vest и других аксессуаров. По его подсчетам, цена такого наряда составляет 6,5 тыс. долларов. Его пост собрал более 20 тысяч лайков.

Ранее мы писали, в ООН выступили с критикой движения "Талибан" и призвали мировое сообщество объединить усилия и занять единую позицию по отношению к радикальным исламистам, из Кабула донеслись примирительные сигналы.

Также сообщалось, что в ЕС заявили, что не признают "Талибан" и не ведут с ним никаких переговоров.