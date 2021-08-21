В Афганистане боевики исламистского движения "Талибан" надели форму американских солдат, взяли флаг своего движения и спародировали культовую фотографию американских морских пехотинцев 1945 года ("Поднятие флага на Иводзиме" - Ред.).

Об этом сообщает Daily Mail.

В оригинале на снимке запечатлены шесть морских пехотинцев США, которые поднимают флаг своей страны на вершине горы Сурибачи во время битвы при Иводзиме, в 1945 году. Трое из них погибли во время сражения. Фото стало одним из самых узнаваемых изображений Второй мировой войны в США.

В батальон талибов "Бадри 313" решили сделать пародию и сфотографировались вшестером с флагом "Талибина". При чем одеты они в форму американских военнослужащих.

"Бадри 313" - это специальное подразделение талибов, которые использует амуницию США. Аналитики ожидают, что в ближайшие несколько месяцев численность этого подразделения продолжит расти.

В видеороликах, опубликованных группой, солдаты "Бадри 313" красуются в военных шлемах и солнцезащитных очках вместо обычных тюрбанов, в бронежилетах поверх камуфляжных курток и спецбрюках вместо обычных мантий и вооружены тактическими винтовками. Кроме того, похоже, что подразделение даже имеет очки ночного видения.

Официальные лица США заявляют, что группа боевиков захватила то, что осталось от американских арсеналов на сумму около 28 миллиардов долларов, который Америка передала афганским вооруженным силам в период с 2002 по 2017 год.

Напомним, в Афганистане талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle.

Также мы писали, что "Талибан" объявил Афганистан Исламским Эмиратом и заявил, что там не будет демократии.