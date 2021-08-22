Лидер поднятого в Панджшере (Афганистан) движения сопротивления талибам Ахмад Масуд-младший отказался капитулировать и передать провинцию движению Талибан.

Об этом передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на предводителя восстания.

По словам Масуда, восставшие жители намерены противостоять радикалам.

"Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы с сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам", - сказал Масуд.

Он добавил, что готов простить "Талибану" убийство его отца, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане.

Масуд заявил, что "Талибан" не сможет долго находиться у власти, если будет силой принуждать людей признавать ее.

Сегодня, 22 августа талибы призвали отряды вооруженной оппозиции в провинции Панджшер сдаться. Лидеру сопротивления Ахмаду Масуду дали четыре часа для передачи провинции под контроль талибов. Сообщается, что отряды талибов уже обступили провинцию и готовы начать операцию по ее захвату. Подразделения талибов экипированы американским оружием.

Как сообщала "Страна", организатор сопротивления талибам Масуд-младший просит Запад помочь в борьбе с талибами.

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