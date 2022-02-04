Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию, которая позволит пользователям публиковать на платформе более длинные сообщения.

Об этом сообщает издание Business-Standard.

Известно, что несколько лет назад Twitter уже увеличил лимит написанных символов в одной публикации со 140 до 280. Однако многим пользователям платформы и этого не всегда было достаточно.

Будет ли функция будет доступна для всех или только для подписчиков Twitter Blue, пока не известно.

Представитель компании прокомментировал новость и заявил, что компания "всегда ищет новые способы помочь людям начинать и участвовать в разговорах", и что вскоре Twitter расскажет больше по этому поводу.

Ранее "Страна" сообщала, что в новом обновлении приложения Instagram пользователям предоставили возможность создавать собственного цифрового аватара. Его можно будет использовать как в переписках, так и в постах и Instagram-историях.

Также мы писали, что соцсеть Twitter начала тестирование новой и интерактивной функции. В ближайшее время пользователи платформы будут иметь возможность оставлять собственные видеореакции к постам в Twitter.