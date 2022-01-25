Новый смартфон от Илона Маска получит уникальные функции. Фото: IXBT

Илон Маск приоткрыл завесу тайны над своим новым детищем - смартфоном Tesla Phone, в разработке которого американский миллиардер и владелец SpaceX принимал непосредственное участие.

Об этом сообщает издание Akket.

В 2022 году мир увидит новинку от Илона Маска - Tesla Phone. И это будет не просто смартфон, способный составить конкуренцию всем гигантам, господствующим на рынке на сегодняшний день, а действительно лучший смартфон, который по всей вероятности оставит их на несколько шагов позади.

Из частичной презентации Илона Маска стало известно, что смартфон будет снабжен следующими характеристиками:

  • Процессор Qualcomm Snapdragon 8-ой серии;
  • Объем оперативной памяти - 16 ГБ;
  • Объем встроенной памяти - 512 ГБ / 1 ТБ;
  • Быстрая зарядка USB Type-C - 100 Вт;
  • Графеновый аккумулятор -  емкость пока неизвестна;
  • Скорость заряда с 0% до 100% - менее 10 минут;
  • Водозащита IP68 - погружение до 2х метров.

В разработке Tesla Phone принимал непосредственное участие сам Илон Маск и, конечно же, смартфон имеет некоторые уникальные возможности.

В тыльной части телефона разместилась солнечная панель, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20%. Например, находясь в путешествии в дали от цивилизации, не имея возможности зарядить телефон, Вы сможете всегда быть на связи, просто подставляя телефон под солнечные лучи. Ни один из существующих флагманов не может похвастаться такой возможностью.

У космической компании Илона Маска SpaceX, запущен в реализацию проект Starlink по оснащению поверхности планеты скоростным интернетом посредством спутников. Tesla Phone обладает возможностью подключаться к этой сети напрямую и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки планеты. При этом для покупателей смартфона данная сеть будет доступна бесплатно и без ограничений по времени.

Полная презентация Tesla Phone состоится позже, а старт продаж смартфона ожидается ближе к концу 2022 года.

Во сколько Илон Маск оценит свою революционную новинку, пока не известно.

Илон Маск представил новый смартфон Tesla Phone

Tesla Phone от Илона Маска

Смартфон от Илона Маска

Илон Маск представил уникальный смартфон Tesla Phone

Ранее "Страна" сообщала, что с 4 января 2022 года классические устройства Blackberry превратились в тыкву - компания окончательно прекратила поддержку смартфонов и других устройств на базе BlackBerry OS, телефоны больше не могут звонить, отправлять сообщения и сёрфить по Сети.

Также мы писали, что Motorola выпустила смартфон с первым мобильным 4-нанометровым процессором и камерой рекордного разрешения.

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