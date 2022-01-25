Илон Маск приоткрыл завесу тайны над своим новым детищем - смартфоном Tesla Phone, в разработке которого американский миллиардер и владелец SpaceX принимал непосредственное участие.

Об этом сообщает издание Akket.

В 2022 году мир увидит новинку от Илона Маска - Tesla Phone. И это будет не просто смартфон, способный составить конкуренцию всем гигантам, господствующим на рынке на сегодняшний день, а действительно лучший смартфон, который по всей вероятности оставит их на несколько шагов позади.

Из частичной презентации Илона Маска стало известно, что смартфон будет снабжен следующими характеристиками:

Процессор Qualcomm Snapdragon 8-ой серии;

Объем оперативной памяти - 16 ГБ;

Объем встроенной памяти - 512 ГБ / 1 ТБ;

Быстрая зарядка USB Type-C - 100 Вт;

Графеновый аккумулятор - емкость пока неизвестна;

Скорость заряда с 0% до 100% - менее 10 минут;

Водозащита IP68 - погружение до 2х метров.

В разработке Tesla Phone принимал непосредственное участие сам Илон Маск и, конечно же, смартфон имеет некоторые уникальные возможности.

В тыльной части телефона разместилась солнечная панель, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20%. Например, находясь в путешествии в дали от цивилизации, не имея возможности зарядить телефон, Вы сможете всегда быть на связи, просто подставляя телефон под солнечные лучи. Ни один из существующих флагманов не может похвастаться такой возможностью.

У космической компании Илона Маска SpaceX, запущен в реализацию проект Starlink по оснащению поверхности планеты скоростным интернетом посредством спутников. Tesla Phone обладает возможностью подключаться к этой сети напрямую и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки планеты. При этом для покупателей смартфона данная сеть будет доступна бесплатно и без ограничений по времени.

Полная презентация Tesla Phone состоится позже, а старт продаж смартфона ожидается ближе к концу 2022 года.

Во сколько Илон Маск оценит свою революционную новинку, пока не известно.

Илон Маск представил уникальный смартфон Tesla Phone

Ранее "Страна" сообщала, что с 4 января 2022 года классические устройства Blackberry превратились в тыкву - компания окончательно прекратила поддержку смартфонов и других устройств на базе BlackBerry OS, телефоны больше не могут звонить, отправлять сообщения и сёрфить по Сети.

Также мы писали, что Motorola выпустила смартфон с первым мобильным 4-нанометровым процессором и камерой рекордного разрешения.