Компания Apple извинилась перед белорусскими iOS-разработчиками, которые получили уведомления о блокировке их аккаунтов из-за санкций. В новом письме Apple назвала блокировку ошибкой и сообщила о восстановлении доступа к аккаунтам.

Об этом сообщает издание Onliner.

В сообщении Apple, скриншот которого выложил Onliner, указано, что уведомления об ограничении доступа к аккаунтам были разосланы ошибочно, статус аккаунтов восстановлен. Компания приносит извинения за доставленные неудобства, говорится в письме.

О том, что белорусские iOS-разработчики массово получили от Apple письма о деактивации аккаунтов, через которые они загружали свои приложения в App Store, стало известно в субботу, 5 февраля. В уведомлении от Apple эти меры объяснялись санкциями.

"Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, привязанная к вашей учетной записи, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом", — говорилось в уведомлении от Apple.

Ранее мы писали, что в прошлом году Евросоюзом был введен ряд санкций против Беларуси "в ответ на серьезные нарушения прав человека" в республике. Это произошло после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На борту находился бывший главный редактор Телеграм-канала "Нехта" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, их обоих задержали.

Также мы сообщали, что Протасевич сейчас находится под домашним арестом.