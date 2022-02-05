Белорусский разработчик мобильных игр Евгений Шапошников сообщил о том, что App Store (магазин приложений Apple) заблокировал его аккаунт iOS-разработчика, а также его проекты. В уведомлении Apple указала, что блокировка связана с санкциями западных стран против Беларуси.

О действиях Apple Шапошников написал в своем Facebook в субботу, 5 февраля.

"Чёт внезапно AppStore забанил мой аккаунт разработчика и все мои игры из-за санкций. Это теперь у всех белорусов такое будет? Игры были бесплатными, без рекламы. Лицо у меня физическое. Денег я никаких не зарабатывал, даже наоборот платил ежегодно по 100 долларов за наличие аккаунта", - написал разработчик.

Теперь Шапошников, который выпустил бесплатные развивающие игры для детей как физическое лицо, и другие разработчики, чьи аккаунты привязаны к Беларуси, не смогут получать выплаты. В личном кабинете App Store Connect у зарегистрированных как юридические лица появилась надпись "Подпадает под санкции".

Другие контентмейкеры, работающие на площадках Apple, также пожаловались на санкции. Например, автор подкастов Сергей Епихин сообщил, что деньги от платных подписок Apple Podcasts теперь тоже нельзя вывести.

"Есть подозрения, что плохо написали скрипт с проверкой людей, кто в санкционном списке", - цитирует Telegram-канал Readovka слова белорусского разработчика.

При этом издание "Код Дурова" проинформировало, что блокировки могут быть из‑за немецкого банка Deutsche, который выполнял функцию корреспондента с государственными кредитными организациями Беларуси. После введения санкций Deutsche Bank прекратил обслуживать платежи в адрес белорусских госкомпаний, банков и публичных лиц.

Напомним, что в прошлом году Евросоюзом был введен ряд санкций против Беларуси "в ответ на серьезные нарушения прав человека" в республике. Это произошло после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На борту находился бывший главный редактор Телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, их обоих задержали.

Также "Страна" сообщала, что расширили санкции в отношении Минска и власти США.