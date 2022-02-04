США вводят визовые санкции в отношении некоторых представителей властей Беларуси, которые за рубежом осуществляли деятельность, направленную против сограждан-диссидентов.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

Кто именно попал в список, Блинкен не уточнил. Новые ограничения запущены в рамках "Запрета Хашогги" - инструмента противодействия транснациональным репрессиям против журналистов, активистов и диссидентов, о введении которого США объявили в прошлом году. Он назван в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашогги, который был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"США осуждают любые подобные действия, в том числе попытку насильственно вернуть в страну белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году", — заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, Вашингтон поддерживает усилия Белорусского фонда спортивной солидарности в условиях "продолжающихся репрессий против белорусов внутри страны и за ее пределами".

Напомним, в Конгрессе США готовят превентивные санкции против России.

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