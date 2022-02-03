Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Беларуси, где начались совместные с РФ учения, наблюдается крупнейшее со времен холодной войны скопление российской военной мощи.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генсека в четверг, 3 февраля.

"В течение последних дней мы видели значительное движение российских сил в Беларусь. Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тыс. человек, подразделений спецназа, новейших истребители, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения "Искандер" и комплексов ПВО С-400.

То есть мы видим широкий спектр новейших российских вооружений. Все это происходит параллельно ожидающимся в этом месяце ежегодным учениям ядерных сил РФ", - рассказал Столтенберг.

Кроме того, он напомнил о скоплении российский войск возле границы с Украиной и в очередной раз призвал Москву к деэскалации. По словам генсека, Альянс готов вести переговоры с Россией.

Напомним, 2 февраля в Беларуси начался первый этап совместный с Россией военных учений "Союзная решимость-2022".

Также сообщалось, что на военных учениях России и Беларуси отработают борьбу с "террористической республикой Днепровия".