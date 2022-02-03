В Пентагоне, комментируя опубликованные испанской газетой ответы США и НАТО на российские предложения по безопасности, заявили, что эти документы подтверждают отсутствие различий между публичными заявлениями Вашингтона и его позицией на закрытых переговорах.

Об этом на брифинге 2 февраля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, обнародованный в СМИ документ действительно является письменным ответом США России на ее предложения по гарантиям безопасности. В Пентагоне придерживаются точки зрения, что утечка подтверждает отсутствие различий между публичными заявлениями США и их позицией на закрытых переговорах.

"Предложения США оказались у европейских СМИ. Мы не обнародовали этот документ. Но теперь, когда его увидел весь мир, можно понять, что мы правы, когда говорим: нет различий между нашими публичными заявлениями и нашей позицией на закрытых переговорах", - сказал Кирби.

Также он заявил, что не намерен публично останавливаться на предложениях США по переговорам.

Напомним, "Страна" писала о том, что сказано в ответах США и НАТО по безопасности об Украине.

Также мы сообщали, что Госдеп подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО по гарантиям безопасности.