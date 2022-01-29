В США начали судебное разбирательство по иску американской компании Apple в отношении украинского фильма "Apple-Man".

Об этом сообщает издание Forbes.

Аргументы Apple изложены на 467 страницах.

По словам режиссера фильма Василия Москаленко, основная претензия в том, что фильм якобы вредит имиджу техгиганта из-за созвучности названий.

"Техгигант заявляет, что фильм вредит бренду, ведь пользователям может показаться, что "Apple-Man" "связан, утвержден или одобрен компанией Apple", – заявил режиссер.

На данный момент фильм готов на 70%. Apple требует, чтобы режиссер отказался от юридического оформления фильма на территории США. В этом случае компания будет иметь право в любой момент запретить использование словосочетания "Apple-Man" в названии фильма, комиксах и мерче.

По словам Василия Москаленко, он общается с Apple через своего американского юриста. Также запланирована конференция с представителями компании.

"Я очень хочу договориться с Apple. Я очень уважаю эту компанию, их философию, их историю", - сказал режиссер.

В ответ на иск Москаленко записал видеообращение, где объяснил, что "Apple-Man" – это фильм о яблоках, а не о технике, и не содержит ни одного упоминания iPhone или MacBook. Режиссер предложил компании убедиться в этом, просмотрев фильм перед выходом.

Василий Москаленко снял трейлер к фильму "Apple-Man" у себя в квартире в 2020 году. Собрав более 100 000 евро на платформе для фандрейзинга Kickstarter, он начал съемки полнометражного фильма.

Украинский режиссер записал видеообращение к Apple. Источник: YouTube

Ранее мы писали, что канадский певец и гитарист Нил Янг потребовал удалить его музыку из библиотеки сервиса потокового аудио Spotify. 76-летний музыкант оказался недоволен платформой, поскольку та распространяет фейки о вакцинации от коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что в приложении Apple Music для артистов Крым отнесли к России.