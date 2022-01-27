Apple готовится внедрить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт. Это фактически превратит устройство в переносной терминал для совершения платежей.

Как пишет Bloomberg, обновление появится с очередным обновлением iOS "через несколько месяцев".

Сейчас для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона используется встроенный NFC-модуль (он есть и во многих Android-смартфонах). С 2020 года Apple работает над использованием мобильного NFC-модуля для использования телефона в качестве терминала.

По данным Bloomberg, функция рассчитана, в первую очередь, не на обычных пользователей (которые и так пользуются NFC для оплаты), а на предпринимателей, которые смогут использовать iPhone в качестве альтернативы для платежного терминала, а значит, позволит экономить средства.

Напомним, что Apple планирует отказаться от слотов для SIM-карт в iPhone.

Ранее "Страна" писала о том, что Apple стала первой в мире компанией с капитализацией больше трех триллионов долларов.

Также мы сообщали, что Apple подписала секретное соглашение с властями Китая на 275 миллиардов долларов.