В iPhone 13 нашли новую проблему. Фото: apple.com

Владельцы телефонов iPhone 13 пожаловались на новую проблему своих телефонов – экран становится яркого розово-фиолетового цвета. При этом обходные пути, такие как сброс настроек до заводских, не всегда помогают.

Об этом говорится на сайте Apple.

По утверждению юзеров, экран телефона становится розовым или розово-фиолетовым без особой причины. Симптомы бывают разные. В некоторых случаях проблема ограничивается розовым экраном. В других случаях ситуация сопровождается зависанием, автоматическим перезапуском и другими проблемами.

Длительность таких проблем разная: некоторые утверждают, что проблема уходит сама по себе, а другие, что не помогает даже сброс телефона до заводских настроек.

На данный момент неизвестно, с чем может быть связан подобный глюк. Специалисты утверждают, что проблема затронула всю линейку iPhone 13, кроме версии mini.

В Apple утверждают, что в случае возникновения проблем телефон следует обновить до последней версии iOS. Иногда это не срабатывает, поэтому нужно будет сделать сброс. При этом аппаратной части проблемы в компании не признали. Поэтому добиться замены устройства на новое пока невозможно.

Владельцы iPhone 13 жалуются на розовый "экран смерти". Фото

Владельцы iPhone 13 жалуются на розовый "экран смерти". Фото

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