Бывший президент США Дональд Трамп не вернется в Twitter, даже несмотря на то, что Илон Маск покупает эту социальную сеть и восстанавливает его учетную запись. Политик будет использовать свою собственную социальную сеть Truth.

Об этом сообщает Fox News.

Twitter 25 апреля объявил, что согласен быть приобретенным Маском за 44 миллиарда долларов. В тот же день бывший президент США заявил Fox News, что он официально присоединится к своей собственной соцсети в течение ближайших семи дней, как и планировал.

"Я не захожу в Twitter, я останусь на Truth. Надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он внесет в него улучшения, и он хороший человек, но я останусь на Truth", - повторил Трамп.

По его словам, к соцсети присоединяются миллионы людей, и их реакция на Truth намного лучше, чем в Twitter. В последнем "есть боты и поддельные аккаунты".

Платформа социальных сетей Truth компании Trump Media & Technology Group была официально запущена в прошлом месяце и уже четыре дня работает с использованием собственных новых облачных сервисов. Ее гендиректором является бывший член палаты представителей Девин Нуньес из Калифорнии.

Трампа навсегда забанили в Twitter, Facebook, Instagram и Snapchat после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Twitter посчитал ряд его твитов подстрекательскими.