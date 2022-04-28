Американский предприниматель Илон Маск сделал несколько заявлений о своих планах на реформы Twitter, который он купил за почти около 44 миллиарда долларов.

Многие из них касаются ликвидации политической цензуры в этой соцсети с отсылкой к скандалу, когда в Твиттер заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников.

Соответствующие твитты опубликованы в аккаунте Илона Маска.

Приводим главное из заявлений Маска:

Чтобы Твиттер заслужил общественное доверие, он должен быть политически нейтральным, "то есть фактически в равной степени расстраивать крайне правых и крайне левых". "Под "свободой слова" я просто подразумеваю то, что соответствует закону. Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотят меньше свободы слова, они будут просить правительство принять соответствующие законы. Поэтому выход за рамки закона противоречит воле народа". Социальная сеть сторонников Трампа Truth Social уже обогнала Твиттер по числу новых скачиваний. Это происходит, по мнению Маска, потому что Твиттер "подвергает цензуре свободу слова". После покупки Твиттера Маском, наблюдается "крайняя реакция антител у тех, кто боится свободы слова". Твиттер должен иметь сквозное шифрование, такое как Signal, чтобы никто не мог шпионить за вашими сообщениями или взломать их (речь о внутренних переписках между пользователями соцсети). "Сделаем Твиттер максимально веселым!". "А дальше я куплю Кока-колу, чтобы вернуть в нее кокаин".

Ранее мы писали, что основатель Twitter одобрил покупку компании Илоном Маском.

Также сообщалось, что в Белом доме боятся, что после покупки Twitter Илоном Маском туда вернется Трамп.