"Он должен быть политически нейтральным". Илон Маск рассказал, что хочет изменить в Twitter после его покупки
Американский предприниматель Илон Маск сделал несколько заявлений о своих планах на реформы Twitter, который он купил за почти около 44 миллиарда долларов.
Многие из них касаются ликвидации политической цензуры в этой соцсети с отсылкой к скандалу, когда в Твиттер заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников.
Соответствующие твитты опубликованы в аккаунте Илона Маска.
Приводим главное из заявлений Маска:
- Чтобы Твиттер заслужил общественное доверие, он должен быть политически нейтральным, "то есть фактически в равной степени расстраивать крайне правых и крайне левых".
- "Под "свободой слова" я просто подразумеваю то, что соответствует закону. Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотят меньше свободы слова, они будут просить правительство принять соответствующие законы. Поэтому выход за рамки закона противоречит воле народа".
- Социальная сеть сторонников Трампа Truth Social уже обогнала Твиттер по числу новых скачиваний. Это происходит, по мнению Маска, потому что Твиттер "подвергает цензуре свободу слова".
- После покупки Твиттера Маском, наблюдается "крайняя реакция антител у тех, кто боится свободы слова".
- Твиттер должен иметь сквозное шифрование, такое как Signal, чтобы никто не мог шпионить за вашими сообщениями или взломать их (речь о внутренних переписках между пользователями соцсети).
- "Сделаем Твиттер максимально веселым!".
- "А дальше я куплю Кока-колу, чтобы вернуть в нее кокаин".
Ранее мы писали, что основатель Twitter одобрил покупку компании Илоном Маском.
Также сообщалось, что в Белом доме боятся, что после покупки Twitter Илоном Маском туда вернется Трамп.
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