Компания SpaceX отправила четырех астронавтов на Международную космическую станцию на своем космическом корабле Crew Dragon.

Запуск в прямом эфире транслировало NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 была успешно запущена с космодрома на мысе Канаверал 27 апреля.

По уже отработанной схеме через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска совершила посадку на новейшую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

В экипаж корабля Freedom вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти.

Ожидается, что они пробудут на орбите около полугода.

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/sfKAOpBtU6 — SpaceX (@SpaceX) April 27, 2022

Корабль Crew Dragon впервые отправился на орбиту. Ранее первая ступень Falcon 9 использовалась трижды.

Запуск изначально планировался на 23 апреля, однако НАСА вынуждено было перенести его на более поздний срок из-за погодных условий.

Отметим, что основатель SpaceX Илон Маск на днях еще и купил Twitter.