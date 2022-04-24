Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков собственными силами приготовили пасхальный кулич на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МКС.

Чтобы его "испечь", космонавтам потребовалось несколько видов печенья: "Русское", "Восток", имбирное и с курагой.

Также космонавты использовали медовую коврижку, лепешку, джемы с лимоном, с имбирем и мед. Сверху кулич покрыт творогом с орехами и посыпан цукатами.

Фото: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

Ранее мы рассказывали, что во Флориде 8 апреля стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Корабль доставит на Международную космическую станцию экипаж, полностью состоящий из космических туристов, что происходит впервые в истории МКС. Рейс стал первым из двух с космическими туристами, осуществляемых компанией-оператором Axiom Space на МКС. А для первой ступени ракеты-носителя это уже пятый полет в космос.

Также мы рассказывали, что в середине марта Роскосмос заверил международных партнеров, что, несмотря на санкции, выполнит свои обязательства по возвращению американского астронавта на Землю.