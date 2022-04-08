Во Флориде 8 апреля стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Корабль доставит на Международную космическую станцию экипаж, полностью состоящий из космических туристов, что происходит впервые в истории МКС.

Трансляцию запуска вела компания SpaceX.

Рейс стал первым из двух с космическими туристами, осуществляемых компанией-оператором Axiom Space на МКС. А для первой ступени ракеты-носителя это уже пятый полет в космос.

На борту корабля находятся четыре человека:

вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия;

инвестор из Канады Марк Пати;

американский бизнесмен Ларри Коннор;

израильский предприниматель Итан Стиббе.

"Это первый полностью коммерческий рейс на МКС", - сообщили во время трансляции.

Экипаж проведет на МКС около недели.

Ранее "Страна" приводила оценку Роскосмоса, согласно которой до 2030 года Международная космическая станция развалится. Также в Роскосмосе считают, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной.

Кроме того, мы писали, что станцию могут затопить на кладбище космических кораблей в Тихом океане в январе 2031 года.