В мире продолжают обсуждать покупку миллиардером Илоном Маском "Твиттер", которая может повлиять не только на саму соцсеть, но и на политику, в частности, в США.

Как пишет BBC, Маск уже предложил несколько изменений - от смягчения ограничений публикуемого контента до искоренения фейковых аккаунтов и возвращения забаненных аккаунтов.

"Свобода слова - это основа функционирования демократии, а "Твиттер" - это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества", - заявил Маск, объявляя о сделке.

Белый дом, где уже побаиваются возвращения в соцсеть заблокированного там Трампа и даже его возможной победы на следующих выборах, воздержался от комментариев о сделке.

"Независимо от того, кто владеет Twitter, президент США уже давно обеспокоен огромным влиянием крупных соцсетей, властью, которую они имеют над повседневной жизнью. Эти платформы должны нести ответственность за ущерб, который они наносят. Президент является решительным сторонником фундаментальных реформ, позволяющих добиться этой цели...", - сказала представительница Белого дома Джен Псаки.

Трамп, правда, уже заявил, что не вернется в эту соцсеть, даже если его разблокируют.

"Я надеюсь, Илон купит "Твиттер", потому что он его улучшит, он хороший человек. Но я останусь в Truth", - написал Трамп, имея в виду собственную соцсеть, открытую в феврале.

У самого Маска в "Твиттере" - 80 млн подписчиков, там он делится новостями принадлежащих ему компаний, включая SpaceX и Neuralink. Кроме того, часто публикует мемы, что приносит ему популярность даже среди тех, кто не очень интересуется бизнесом, космосом или автомобилями.

"Белый расист из ЮАР и китайский шпион"

Часть либеральной прессы восприняла в штыки покупку Twitter Маском, а Международная федерация журналистов назвала это "плохой новостью" для свободы средств массовой информации.

Федерация обратила внимание на то, что компания, которая объединяет более 400 млн пользователей в мире, теперь принадлежит одному человеку вместо нескольких акционеров.

Возмутились левые, а также сторонники Black Lives Matter (BLM). Опасаются, что теперь меньше будут цензурировать правых и консерваторов. Мол, сам Маск - "белый расист из ЮАР".

В BLM заявили, что Маск "был вскормлен на крови и страданиях чёрных людей Южной Африки" и должен перевести миллиард долларов на их счёт на борьбу с расизмом.

Согласно словам официального представителя сообщества Тайрона Уайта, Black Lives Matter считает целесообразным получение репараций со стороны SpaceX и лично Маска. Причина - Маск появился на свет в ЮАР в 1971 году, в период действующего на тот момент режима апартеида.

В то же время основатель соцсети Джек Дорси приветствовал намерение Маска увести "Твиттер" с биржи и снизить зависимость от инвесторов.

"Увести ее с Уолл-стрит — это правильный первый шаг", - сказал Дорси.

По его мнению, Твиттер должен быть "не компанией, а общественным благом".

"Илон - единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи", - сказал Дорси.

Другие выдвигают теории заговора, считая Маска "иностранным шпионом".

Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос в интервью Fox News рассуждает об огромном влиянии Китая на мирового гиганта соцсетей, которое он получил благодаря Маску.

Безос уверен, что Илон находится в очень близких отношениях с китайским правительством, поскольку производство Tesla сильно зависит от китайских литиевых батарей и огромного рынка сбыта электромобилей.

New York Times пишет, что в самом "Твиттере" царит смесь волнения, беспокойства и скептицизма по поводу "захвата" соцсети Маском. И реакция пользователей самая разнообразная. От "все пропало" до "наконец-то меня разбанят".

Новость породила несколько популярных тем в Твиттере, включая имя Маска и хэштеги #RIPTwitter и #twittersold.

"Сделаем "Твиттер" максимально веселым!

Маск сделал несколько заявлений о своих планах на реформы "Твиттера".

Чтобы "Твиттер" заслужил общественное доверие, он должен быть политически нейтральным, "то есть фактически в равной степени расстраивать крайне правых и крайне левых". "Под "свободой слова" я просто подразумеваю то, что соответствует закону. Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотят меньше свободы слова, они будут просить правительство принять соответствующие законы. Поэтому выход за рамки закона противоречит воле народа". Социальная сеть сторонников Трампа Truth Social уже обогнала Твиттер по числу новых скачиваний. Это происходит, по мнению Маска, потому что Twitter "подвергает цензуре свободу слова". После покупки "Твиттера" Маском наблюдается "крайняя реакция антител у тех, кто боится свободы слова". "Твиттер" должен иметь сквозное шифрование, такое как Signal, чтобы никто не мог шпионить за вашими сообщениями или взломать их (речь о внутренних переписках между пользователями соцсети). "Сделаем "Твиттер" максимально веселым!" "А дальше я куплю "Кока-колу", чтобы вернуть в нее кокаин".

Впрочем, по мнению экспертов, Маску может быть сложнее, чем он думает, реализовать планы по "исправлению" соцсети.

Одна из причин, которую называют, состоит в угрозе роста дезинформации (другие, впрочем, уверены, что под этим предлогом власти в разных странах блокируют неугодных оппонентов).

"Жесткая риторика Маска о свободе слова идет вразрез с недавней эволюцией Twitter в этой области. В 2018 году сайт подвергся критике после того, как исследование Массачусетского технологического института показало, что дезинформация распространяется в "Твиттере" быстрее, чем настоящие новости. С тех пор компания активизировала свои усилия по борьбе с ненавистническими высказываниями и повышению безопасности пользователей, включая возможность для пользователей отмечать ложную информацию. Но дезинформация, пропаганда и экстремистские взгляды по-прежнему присутствуют в соцсети, особенно в отношении вторжения России в Украину. Хотя Маск сказал, что разжигание ненависти будет запрещено, ему еще предстоит проанализировать серые зоны, и кажется возможным, что более мягкая политика модерации контента может привести к еще большему токсичному поведению, которое Twitter пытался искоренить в течение многих лет", - пишет Time.

И меньшее количество "ограждений" вокруг высказываний может отрицательно сказаться на итоговой прибыли Twitter: рекламодатели могут с меньшей вероятностью платить деньги за сообщения, которые могут стоять рядом с расизмом, нетерпимостью или сексизмом, считают эксперты.

Маску также придется бороться с пожеланиями национальных правительств, у каждого из которых есть свое собственное определение того, какая речь приемлема, а какая нет.

"Цукерберг и Маск по-прежнему вынуждены действовать на уровне страны и в некотором роде должны умиротворять правительства по всему миру, - говорит Дженнифер Григель, доцент Сиракузского университета, специализирующаяся на социальных сетях. - Придется провести много политических маневров".

В уже удаленном твите Маск выступил за удаление всей рекламы из Twitter, написав: "Возможности корпораций диктовать политику значительно возрастает, если Twitter зависит от денег на рекламу, чтобы выжить".

Twitter почти полностью зависит от рекламы, чтобы оставаться на плаву в финансовом отношении. В четвертом квартале 2021 года компания сообщила о доходах от рекламы в размере 1,41 миллиарда долларов из 1,57 миллиарда долларов общего дохода за этот квартал.

Маск выразил поддержку модели подписки, но хочет, чтобы она была дешевле, чем сейчас. На конференции TED в этом месяце он сказал, что его интерес к Твиттеру - "не способ заработать деньги". Но ему нужно, чтобы платформа продолжала приносить доход, потому что он купил "Твиттер" наполовину за счет банковских кредитов.

Чистка ботов и кнопка "редактировать"

Перемены коснутся спам-ботов и аутентификации пользователей.

Маск назвал спам-ботов "самой раздражающей проблемой" в Твиттере. Боты, которые в наши дни часто продвигают мошенничество на основе криптовалюты, наводняют каналы пользователей, пытаясь заманить ничего не подозревающих жертв.

В Twitter уже есть строгий процесс отсеивания поддельных учетных записей: компания использует программное обеспечение в процессе регистрации для выявления шаблонов автоматизации. Но создатели ботов становятся все более изощренными, что позволяет многим проходить через цензоры Twitter незамеченными. Между тем гораздо сложнее обнаружить ручные фейки, когда реальные люди создают фальшивые аккаунты для распространения дезинформации или обмана людей. Например, один 21-летний мужчина в течение года неоднократно выдавал себя за членов семьи Трампа в Твиттере, даже обманывая президента.

На данный момент Маск, похоже, считает, что лучшим решением проблемы ботов является аутентификация "всех реальных людей" или открытая привязка учетных записей к другим личным идентификаторам, будь то номер телефона, адрес электронной почты или фотография.

Но эта идея вызвала гнев многих пользователей Твиттера, которым нравится приложение именно за его псевдоним.

"Я предпочел бы иметь спам-ботов, чем "аутентифицировать" свою человеческую личность. Я зашел так далеко, никогда не связывая свое имя в правительстве со своей внеклассной деятельностью", - написал один из пользователей в ответ Маску.

Представители расовых меньшинств и ЛГБТ-сообщество считают, что удаление анонимности может повергнуть их риску.

Инженер Джейн Манчун Вонг указала на риски аутентификации для людей в странах с более репрессивными правительствами.

"Как мы можем гарантировать, что люди из неблагополучных регионов, которые должны быть под псевдонимами, пользуются свободой выражать правду, подтверждая, что они настоящие люди, не раскрывая своего прикрытия?" - написала она в "Твиттере". Другие опасались, что подробный список пользователей, даже если он будет храниться внутри Twitter, будет уязвим для конфискации или взлома со стороны правительств или злоумышленников.

Майкл Сэйлор, генеральный директор компании MicroStrategy, занимающейся бизнес-аналитикой, на прошлой неделе ответил Маску своим собственным предложением: от пользователей следует потребовать внесения "одноразового гарантийного депозита", которого они лишаются, если об этом сообщат и обнаружат, что они действуют со злым умыслом. Это решение, однако, может привести к коллективным издевательствам, в которых группа с вендеттой может массово сообщить о реальном человеке, чтобы его де-проверили и лишили его депозита.

Еще одна обещанная реформа касается алгоритмов с открытым исходным кодом.

То, что люди видят в социальных сетях, обычно является работой сложных алгоритмов, компоненты которых часто являются строго охраняемыми секретами больших технологий. Маск хочет, чтобы Twitter открыл исходный код своих алгоритмов, то есть публично рассказал о принятии решений, лежащих в основе того, какие твиты показываются пользователям. Если чьи-то твиты "выделены или занижены, это действие должно оставаться очевидным", заявил он на конференции TED. Многие в целом с ним согласны, особенно после публикаций в Facebook в 2021 году, которые показали, как искаженные алгоритмы могут иметь катастрофические последствия.

Но часть экспертов утверждает, что процесс обнародования такой информации гораздо сложнее, чем утверждает Маск.

"Алгоритм - это лишь верхушка айсберга… Остальная часть айсберга - это все данные, которыми располагает Twitter", - заявил в Washington Post Робин Берк, профессор информатики Колорадского университета в Боулдере.

Берк утверждает, что даже если обширный компьютерный код будет обнародован, большая его часть будет совершенно неразборчива для большинства зрителей и будет особенно бесполезна без вставленных данных, которые содержат много частной и личной информации.

Когда 4 апреля Маск опросил своих подписчиков, хотят ли они, чтобы Twitter реализовал кнопку "Редактировать", они громко ответили: 73% из 4,4 миллиона голосов были "да".

"Но в то время как кнопка редактирования позволит пользователям исправлять опечатки, она также откроет дверь для злоумышленников, чтобы изменить запись публичного разговора. Тролли могли опубликовать широко распространенное заявление, чтобы набрать лайки и ретвиты, только для того, чтобы постфактум изменить его на что-то отвратительное. Хакеры могут взломать учетные записи правительств или корпораций и изменить информацию. Бен Сэнгстер, бывший инженер-программист Twitter, написал, что, хотя он участвовал в разработке кнопки "Изменить" в 2015 году, его команда "пришла к выводу, что вероятность злоупотреблений слишком высока, чтобы двигаться вперед", - пишет Time.

Сам Twitter объявил, что работает над кнопкой "Редактировать", но не разглашает подробностей. Один пользователь, ответивший на опрос Маска, предположил, что кнопка «Редактировать» должна быть доступна только в течение нескольких минут после того, как кто-то опубликует, и чтобы исходный твит оставался общедоступным. Маск назвал это предложение "разумным".

Между левыми и правыми

Time, рассуждая о личности Маска, описывает его как циника с отсутствием эмпатии.

"В Твиттере, где у него более 80 миллионов подписчиков, он чередует шуточные мемы о научной фантастике или компьютерных чипах с глупыми или провокационными высказываниями, как если бы он был случайным "шитпостером" (тот, кто постит "дерьмо", - Ред.). Маск часто использовал свою платформу в ядовитой манере: изображал героического пещерного дайвера "педофилом", грубо насмехаясь над фотографией сенатора в "Твиттере". Из-за его твитов у него возникли проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая подала на него в суд за введение инвесторов в заблуждение в 2018 году. Но Маск обычно мало заботится о чувствах других людей, как сказал мне его собственный брат Кимбал: сообразителен, когда дело доходит до бизнеса, но его дар - не сопереживание людям", - пишет Time.

Однако важно не то, является ли Маск хорошим человеком, а то, чего он хочет от своей платформы стоимостью 44 миллиарда долларов, отмечает издание. И именно в попытках понять его мотивы и левые, и правые, кажется, неправильно понимают Маска.

"Многие либералы считают Маска ненасытным спекулянтом, чьи отношения с правительством направлены на максимизацию своего дохода и уклонение от ответственности. Но миллиарды Маска в основном на бумаге, а не в офшорах, что отражает ценность, которую инвесторы приписывают Tesla. Если он иногда платил мало федерального налога или вообще не платил его, то это в основном потому, что наша система облагает налогом доход, а не богатство. Те, кто считает, что Маск должен платить больше налогов, должны винить налоговый кодекс, а не его самого, как признают либеральные сенаторы, пытающиеся изменить систему. Маск, похоже, не заинтересован в том, чтобы быть богатым, кроме как в качестве средства реализовать себя", - считает Time.

Либералы также не согласны с корпоративным руководством Маска и винят в пренебрежении к общественному здравоохранению и безопасности.

"В 2020 году Маск бросил вызов местным органам здравоохранения, заставив их оставить свои фабрики открытыми, поскольку бушевала пандемия, подвергая рабочих риску. Компании Маска столкнулись с судебными исками из-за условий труда, включая обвинения в сексуальных домогательствах и расовом насилии. В феврале Калифорнийское агентство по вопросам справедливой занятости заявило, что Tesla годами терпела "безудержный расизм", допуская повсеместную дискриминацию, которую "Тесла" отрицает. Маска лично не обвиняют в домогательствах к работникам, но его, безусловно, можно обвинить в рабочей атмосфере в его компаниях", - продолжает Time.

Впрочем, нельзя считать Маска оппонентом правящей Демпартии.

Его объяснения покупки Twitter были сосредоточены на заботе о свободе слова, что находит отклик у консерваторов, которые считают, что платформа подвергла их цензуре. Все это побудило многих правых встать на сторону Маска. Перед тем, как сделка была закрыта, группа республиканцев из Конгресса направила письмо в совет директоров компании, угрожая начать расследование в Конгрессе, если он отклонит заявку Маска.

"Но консерваторы, которые сейчас празднуют его приобретение Twitter, скорее всего, ошибаются, считая его союзником. Маск был настолько ярым сторонником Обамы, что однажды простоял в очереди шесть часов, чтобы пожать бывшему президенту руку. После избрания Трампа Маск согласился войти в состав двух президентских консультативных советов - стратегического и политического форума и инициативы по созданию рабочих мест в обрабатывающей промышленности, - но продержался менее шести месяцев, уйдя из обоих в июне 2017 года в знак протеста против решения администрации выйти из Парижское соглашение по климату. Осторожный нейтралитет Маска в отношении всего, от нарушений прав человека в Китае до закона об абортах в Техасе, возмущает тех, кто верит он обязан занять определенную позицию, но его ориентация по многим ключевым вопросам государственной политики кажется в целом прогрессивной", - считает Time.

Маск считает, что преодолевает политические разногласия между левыми и правыми.

"Но урок карьеры Маска состоит в том, чтобы серьезно относиться к своим амбициям. Он богат не потому, что обманул систему, а потому, что он гений, использующий невероятную силу своей воли для мобилизации ресурсов для реализации своих идей. Он посвятил себя решению того, что он считает самыми большими проблемами человечества, и он решил, как он недавно выразился, что "наличие публичной платформы, пользующейся максимальным доверием и широко инклюзивной, чрезвычайно важно для будущего цивилизации". Илон Маск выбрал следующую трудную проблему, которую он хочет решить. Демократия может зависеть от того, добьется ли он успеха", - заключает издание.

"Сорвал следующие выборы в пользу Трампа"

При этом звучат мнения, что сделка Маска может помочь Трампу вернуться в Белый дом.

"Маск только что сорвал следующие президентские выборы в США - в пользу Дональда Трампа", - пишет CNN.

В январе прошлого года, через три дня после того, как Трампа заблокировали за "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" после восстания 6 января, Маск написал в "Твиттере": "Многие люди будут очень недовольны высокими технологиями Западного побережья, поскольку они де-факто стали арбитром свободы слова".

А совсем недавно, презентуя свою систему спутникового интернета "Старлинк", Маск сказал, что правительство некоей страны его просило заблокировать там российские государственные СМИ, но он отказал им в этом. Уточнив, что речь идет не об украинском правительстве.

"Маск - самопровозглашенный абсолютист свободы слова, который критиковал многие усилия Twitter по борьбе с троллингом и злоупотреблениями на платформе. Уже сейчас ходят слухи, что принадлежащая Маску платформа социальных сетей будет приветствовать возвращение Трампа. Со своей стороны, Трамп говорит, что не вернется, но трудно представить, что человек с такими зудящими пальцами в "Твиттере" сможет долго оставаться в стороне", - считает CNN.

Телеканал называет "Твиттер" салоном политиков и журналистов, а твиты Трампа - пиаром для него.

Каждый раз, когда Трамп писал в Твиттере, он привлекал внимание каждого политического журналиста в стране. Для него это было неоспоримым преимуществом. Долгий тайм-аут Трампа в Твиттере довольно эффективно вытеснил его из поля зрения СМИ, а его усилия по созданию конкурирующей социальной медиа-платформы не увенчались успехом. Да, Трамп проиграл Джо Байдену в 2020 году. Однако в 2024 году Трамп будет баллотироваться. С нестабильной экономикой и ростом потребительских цен угроза Трампа может не казаться такой острой, а твердая рука демократов может выглядеть не так привлекательно. Его диковинные твиты привлекают такое внимание, что нормальные люди следят за политикой, как если бы выборы были спортивным мероприятием или реалити-шоу. Людям, серьезно относящимся к политике, трудно понять такую ​​чушь. Для Трампа это учебник. И это может быть просто его путь к победе", - полагает CNN.

Тем временем сам Маск признал в Твиттере, что готов услышать своих критиков, какими бы громкими они ни были: "Я надеюсь, что даже самые злейшие из моих критиков останутся в Твиттере, потому что это и есть свобода слова".