Илон Маск, недавно купивший социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов, планирует сделать его платным для компаний и государственных органов.

Об этом бизнесмен сам сообщил в своем микроблоге.

Маск отметил, что это пока не окончательное, а только "возможное" решение. Обычным же пользователям платить не придется.

Скриншот: Twitter/Elon Musk

Ранее Илон Маск рассказывал, как хочет изменить социальную сеть после покупки. По мнению миллиардера, Twitter должен быть политически нейтральным, предоставлять пользователям больше свободы слова. Также по мнению бизнесмена, социальная сеть должна иметь сквозное шифрование, такое как Signal, чтобы никто не мог шпионить за сообщениями пользователей или взломать их. Кроме того, Маск считает, что Twitter должен стать "более веселым".

Также мы писали, что бизнесмен рассматривает вариант сокращения выплат топ-менеджменту Twitter, а также ищет новые способы монетизации твитов. Маск уведомил банки, которые согласились софинансировать покупку Twitter, что допускает возможность сокращения выплат управляющим и совету директоров компании в целях оптимизации расходов.

"Страна" разбирала мнения экспертов по поводу покупки Маском социальной сети и давала аналитику относительно того, к чему приведет покупка и как это скажется на пользователях и даже мировой политике.