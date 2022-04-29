Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который купил Twitter за астрономическую сумму, занялся поиском дополнительных источников доходов.

Бизнесмен рассматривает вариант сокращения выплат топ-менеджменту Twitter, а также ищет новые способы монетизации твитов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, Маск уведомил банки, которые согласились софинансировать покупку Twitter, что допускает возможность сокращения выплат управляющим и совету директоров компании в целях оптимизации расходов.

По оценке предпринимателя, эта мера позволит сэкономить около 3 миллионов долларов. В обращении к банкам-кредиторам Маск также указал, что валовая прибыль Twitter намного ниже, чем у конкурирующих соцсетей, таких как Facebook и Pinterest.

Помимо этого, миллиардер изучает новые способы монетизации Twitter. Например, Маск предложил брать плату со сторонних ресурсов, которые встраивают твиты от верифицированных аккаунтов на свои страницы.

Напомним, Маск предложил устроить в главном офисе Twitter приют для бездомных, потому что "там все равно никто не появляется".

Также мы подробно рассказывали, как покупка Twitter Илоном Маском поменяет эту соцсеть.