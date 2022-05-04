Илон Маск может испортить социальную сеть Twitter, которую недавно приобрел за 44 млрд долларов.

Такое мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Он говорит, что о своем коллеге может высказаться только с положительной стороны, но "до конца неясно, что собирается делать" Маск, а подобных соцсети приобретений нет в послужном списке предпринимателя".

"Он может сделать хуже. Я не знаю точно, что он будет делать, но есть возможности, и нам нужны инновации в этом пространстве", - сказал Билл Гейтс.

Ранее "Страна" разбиралась, как покупка Twitter Илоном Маском поменяет эту соцсеть.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.