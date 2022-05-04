"Он может сделать хуже". Билл Гейтс боится, что Илон Маск испортит Twitter
Илон Маск может испортить социальную сеть Twitter, которую недавно приобрел за 44 млрд долларов.
Такое мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс.
Он говорит, что о своем коллеге может высказаться только с положительной стороны, но "до конца неясно, что собирается делать" Маск, а подобных соцсети приобретений нет в послужном списке предпринимателя".
"Он может сделать хуже. Я не знаю точно, что он будет делать, но есть возможности, и нам нужны инновации в этом пространстве", - сказал Билл Гейтс.
Ранее "Страна" разбиралась, как покупка Twitter Илоном Маском поменяет эту соцсеть.
Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.
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