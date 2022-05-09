Российский президент Владимир Путин выступил на параде по случаю 9 Мая.

Ключевые тезисы:

1. "Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, на Донбасс. Альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, в Киеве заговорили о необходимости получения ядерного оружия. Создавалась непосредственная угроза России у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным".

2. "Россия дала упреждающий отпор агрессору. Это было вынужденное решение сильной, суверенной, самостоятельной страны".

3. "Обращаюсь к военнослужащим Российской Федерации и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины. Вы сражаетесь на своей земле. На земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова, Сидор Ковпак, генерал Ватутин, Людмила Павлюченко".

4. "Мы никогда не откажемся от веры и традиционных ценностей. А на Западе тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить".

5. "В параде участвуют военные, прибывшие с Донбасса".

"В общем, вопреки прогнозам, Путин в своей речи на 9 Мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Озвучил только одно решение - сказал, что подпишет сегодня указ о помощи семьям погибших в Украине военных", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, вчера Путин поздравил с Днем Победы Пушилина, Пасечника и народ Украины. После этого Подоляк назвал его сумасшедшим.

Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.