Президент России Владимир Путин выпустил свое поздравление по случаю 77-й годовщины Победы во Второй мировой войне. В нем он поздравил народ Украины, против которой он сейчас ведет войну.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также Путин отдельно поздравил граждан непризнанных "ЛНР", "ДНР", Абхазии и Южной Осетии, а в Украине и Грузии поздравил народы, но не лидеров.

"Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины", - говорится в сообщении.

А "главам" "ДНР" и "ЛНР" он направил отдельные телеграммы, где заявил, что "сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами".

Обращаясь к гражданам Украины, он "подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне", а украинским ветеранам войны пожелал "душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего".

Отметим, что по информации Reuters, на торжествах в честь 9 Мая Путин пошлет Западу предупреждение о судном дне.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".