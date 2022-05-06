Президент России Владимир Путин пошлет Западу предупреждение о судном дне, когда в понедельник возглавит торжества по случаю 77-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией. Москва продемонстрирует огромную военную мощь РФ на параде.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Путин выступит на Красной площади перед парадом войск с участием танков и межконтинентальных баллистических ракет. В пролете над собором Василия Блаженного примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и, впервые с 2010 года, командный самолет Ил-80, который называют самолетом судного дня. Он предназначен для перевозки высшего руководства России в случае ядерной войны, пишет агентство со ссылкой на Минобороны РФ.

Во время ядерной войны Ил-80 призван стать передвижным командным центром президента России. Он напичкан технологиями, но конкретные детали являются государственной тайной.

Reuters напомнило, что 69-летний глава Кремля неоднократно сравнивал войну на Украине с вызовом, с которым столкнулся Советский Союз, когда немецкие фашисты вторглись в страну в 1941 году.

Ранее "Страна" приводила мнение Дениса Шмигаля о том, что Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну нашей стране.

А украинская разведка считает, что в РФ готовятся начать мобилизацию с понедельника.