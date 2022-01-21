Негосударственная организация "Бюллетень ученых-атомщиков" решила в 2022 году не переводить часы Судного дня. Их стрелки замерли на отметке 100 секунд до ядерной катастрофы.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м. Таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи", - объяснила решение глава организации Рейчел Бронсон.

В организации полагают: прошлогодняя смена руководства в США вселила надежду на то, что глобальная гонка к катастрофе может быть остановлена и даже обращена вспять. Там напомнили, что в 2021 году надежды частично оправдались, ведь новая американская администрация кое-что изменила в политике США, сделав мир более безопасным:

согласилась на продление нового договора о СНВ и начала переговоры с Россией о стратегической стабильности;

объявила о стремлении вернуться к ядерной сделке с Ираном;

повторно присоединилась к Парижскому соглашению по климату.

Тем не менее одной лишь смены руководства США было недостаточно, чтобы обратить вспять негативные тенденции в области международной безопасности, которые давно формировались и сохранялись на горизонте угроз в 2021 году, считают в организации.

Так, отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными, при этом все три страны предпринимают усилия по ядерной модернизации и расширению, разрабатывают гиперзвуковые ракеты. А многие страны продолжают испытывать противоспутниковое оружие.

"Если не сдержать эти усилия, они могут стать началом новой опасной гонки ядерных вооружений. Другие ядерные опасения, в том числе неограниченная ядерная и ракетная экспансия Северной Кореи и (пока) безуспешные попытки возродить ядерную сделку с Ираном, усугубляют растущую опасность. Украина остается потенциальной горячей точкой, а развертывание российских войск на границе с Украиной усиливает повседневную напряженность", - говорится на сайте организации.

Часы Судного дня - проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков", начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов с часовой и минутной стрелкой, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и приглашенные эксперты, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.

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