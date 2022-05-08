Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Telegram отреагировал на поздравление украинскому народу от Владимира Путина с днем Победы. В записи он назвал Путина и других представителей политической элиты РФ сумасшедшими и заявил, что миссия Украины - "вылечить" россиян от бреда, который им внушали официальные СМИ и правительство.

"В психиатрии многое объяснимо галлюцинациями или навязчивыми состояниями. Человек добровольно погружает себя в эти состояния и там ведет немыслимые битвы. И хотя психиатрия занимается только индивидуальными болезненными состояниями, Россия, ее политическая элита явно демонстрируют феномен, скажем так, объемного коллективного помешательства на пропагандистских мифах, периодически вместе впадая в состояние alucinatio, бессмысленной болтовни, публичного бреда", - пишет Подоляк.

"Поэтому считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия - провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола", - заключает советник главы ОП.

Скриншот: Telegram/Михайло Подоляк

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну нашей стране. Поэтому украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 8 и 9 мая из-за риска массированных обстрелов.