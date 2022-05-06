Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет считать победой над Россией.

Об этом Зеленский заявил во время выступления перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

"Я понимаю тех, кто делает заявления о необходимости военной победы над Россией, но сам трактую понятие "победа Украины" иначе. Для кого-то победа означает поражение Путина, и в нашем обществе большой процент людей думает именно так. Но меня не волнует, что будет с какими-то лидерами, и где они в конце концов окажутся. Для меня победа – это сохранение нашей территории и максимальное сбережение наших людей", - пояснил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не пойдет на замороженный конфликт с РФ.

Ранее мы писали, что Зеленский назвал минимальные условия для возобновления мирных переговоров Украины с Россией.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.