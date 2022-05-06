Президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны.

Об этом Зеленский заявил в выступлении перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим никакого желания с российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, которые спровоцировала Россия этой войной. С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, ужесточении санкций против России и тому подобное. И не было ни одного дня, когда мы бы не вели переговоры относительно безопасного выхода и "зеленого коридора" для людей, которые находятся в осаде в Мариуполе", - заявил он.

Зеленский сказал, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.

Напомним, Зеленский объявил начало второго этапа в войне России и Украины.

Ранее мы писали, что на выходных Байден проведет виртуальное совещание с Зеленским и лидерами G7.