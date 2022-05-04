Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на замороженный конфликт с Москвой.

Об этом он сказал в ходе выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые поднимались, так что я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был заморожен конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина не нарушала минские соглашения и не выходила из переговорного процесса.

"Мы сейчас не выходили из Минска, из него вышел 24 февраля российский лидер, сказал это публично, и они начали "военную операцию", хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. Поэтому они вышли, и больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет", - заявил Зеленский.

Напомним, еще в апреле Подоляк говорил, что Киев "принципиально" не согласится на "Минск-3", так как это "не имеет смысла". По его словам, такие договоренности "без реальных превентивных механизмов предупреждения войны - не будут действовать".

Вместе с тем, ранее Зеленский заявлял об очень высоком риске прекращения мирных переговоров с Россией.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

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