Договоренности между Украиной и РФ без реальных превентивных механизмов предупреждения войны не будут действовать. Поэтому Киев не пойдет на "Минск-3" или на "Будапешт-2".

Об этом Подоляк заявил в интервью "РБК-Украина".

"Временное перемирие с Российской Федерацией - это всегда путь к дальнейшей эскалации и войне. Его не может быть. Необходимо застолбить такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины или переходить наши границы. Временное перемирие - это стимулирование РФ к последующим агрессивным действиям", - сказал Подоляк.

Комментируя беспокойства среди украинцев, что полномасштабное российское вторжение может закончиться подписанием условного "Минска-3", "Будапешта-2" или "Стамбула-1", Подоляк сказал, что президент Владимир Зеленский "гораздо глубже в материале, чем кто угодно сегодня".

Советник главы ОП заявил, что Зеленский понимает все риски любых незавершенных дел и "видит перспективу на десятки лет вперед".

"Поэтому мы не будем идти ни на "Минск-3", ни на "Будапешт-2" - это все не имеет смысла. В исторической перспективе, даже краткосрочной, все эти "мински" приводят к грандиозным трагедиям. Все эти договоренности без реальных превентивных механизмов предупреждения войны - не будут действовать. Мы на это не пойдем, это принципиальный вопрос", - сказал Подоляк.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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